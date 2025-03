Cabot Guns lancia The Gentleman’s Carry

La Cabot Guns ha annunciato una pistola semiautomatica da collezione, The Gentleman’s Carry, nei calibri 9×19 e .45 acp.

Progettandola, la Cabot Guns ritiene di aver coniugato «bellezza classica e design moderno», e di aver integrato «tutti i vantaggi d’una full size in una pistola compatta»: è comprensibile dunque l’attesa per la pistola da collezione The Gentleman’s Carry (5.295 dollari, ordini già aperti), la cui consegna non inizierà prima di un anno.

Si tratta di una pistola semiautomatica compatta con canna di 4,25” (108 millimetri, con bushing e volata svasata verso l’interno; per l’eventuale filettatura è necessario spendere 250 dollari di sovrapprezzo) in acciaio billet 416 finito nero opaco, fusto bobtail, e guancette in legno di noce con medaglione incorporato.

Sono due i calibri disponibili, 9×19 mm e .45 acp: il caricatore ospita rispettivamente nove e otto colpi. In entrambe le versioni la dotazione prevede mira frontale al trizio, impiegato anche per la tacca posteriore, grilletto TriStar in alluminio nero, sicura al pollice e all’impugnatura. Vale la pena infine di segnalare il front strap zigrinato (24 linee per pollice) e i tagli di presa a 13°.

