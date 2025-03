Fissate le date della finale di Coppa del mondo di tiro Issf 2025

La finale di Coppa del mondo di tiro Issf 2025 si terrà a Doha, in Qatar, tra giovedì 4 e martedì 9 dicembre.

La sede era nota: Doha, in Qatar, confermata anche per il 2026; ora si conoscono anche le date della finale di Coppa del mondo di tiro 2025, che l’Issf ha fissato nei giorni compresi tra giovedì 4 e martedì 9 dicembre.

Le specialità in calendario sono le classiche dodici, sei per gli uomini e sei per le donne: carabina ad aria compressa a 10 e 50 (tre posizioni) metri; pistola ad aria compressa a 10 metri; pistola a 25 metri; trap; skeet.

A ciascuna specialità si qualificano dieci atleti (più eventualmente due invitati con le wild card): il campione in carica; i vincitori di ciascuna delle quattro tappe di Coppa del mondo; i migliori tre del Campionato del mondo; e i due migliori per ranking non qualificati, fino a un massimo di tre per ciascuna federazione nazionale.

Le quattro tappe di Coppa del mondo

1°-11 aprile , Buenos Aires (Argentina)

, Buenos Aires (Argentina) 13-22 aprile , Lima (Perù)

, Lima (Perù) 19-27 maggio , Suhl (Germania)

, Suhl (Germania) 24 settembre-2 ottobre, New Delhi (India)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.