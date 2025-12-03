Springfield Armory introduce il Gear Pac

La Springfield Armory ha annunciato che nel suo catalogo trova spazio il Gear Pac, una sorta di kit eventualmente venduto in aggiunta alle pistole semiautomatiche Hellcat, Echelon, 1911 e 1911 Ds.

Non più solo la pistola, ma eventualmente anche un kit che comprende quattro caricatori, l’ottica Viridian Rfx11 con riferimento verde (di fatto un green dot) e una borsa, per un valore complessivo di 375 dollari: si configura così il Gear Pac, l’ultima novità annunciata dalla Springfield Armory (Bignami il distributore in Italia), che ha aggiunto che si tratta di «un’introduzione permanente» nel catalogo.

I modelli coinvolti sono quelli delle serie Hellcat, Echelon, 1911 e 1911 Ds; la Springfield Armory specifica che l’ottica è pronta per l’impiego diretto nel campo di tiro.

