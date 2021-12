Savage Stance, la pistola microcompatta

La Stance è la pistola microcompatta con cui Savage torna ad addentrarsi nel mercato delle armi corte.

Era un bel po’ che Savage non produceva una pistola microcompatta (anzi: che non produceva una pistola). Torna a farlo sul finire del 2021, ampliando il proprio catalogo con la Stance che “sarà la prima di una famiglia completa di armi corte”; e dunque si (ri)comincia con una pistola per il porto occulto e la difesa personale, caratterizzata dalle ridottissime dimensioni della canna (appena 81 millimetri).

La caratteristica principale è però la presenza di uno chassis in acciaio su cui installare impugnature polimeriche diverse per colore (al momento nero, grigio e flat dark earth) e dimensione; l’arma viene inoltre fornita di due dorsalini intercambiabili, small e large, che grazie al classico angolo di 18° rendono intuitivo il controllo.

Oltre allo chassis e ovviamente alla canna, è in acciaio inossidabile anche il carrello trattato poi con una finitura Melonite; Savage ha deciso d’inserirvi i doppi intagli di presa. Le leve per lo sgancio del caricatore e del carrello sono reversibili; corti sia la corsa sia il reset del grilletto, sul quale non c’è bisogno d’intervenire per smontare l’arma. È possibile scegliere fra tre diversi caricatori, da sette, otto e dieci colpi; opzionali anche la sicura manuale e il puntatore laser Viridian E-Series. Sul mercato internazionale il prezzo parte da 479 dollari. Il calibro? Ovviamente 9 mm. E chissà se ora arriverà in Italia senza modifiche.

