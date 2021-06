Campionati europei di tiro: altro oro per gli azzurri

Ai Campionati europei di tiro di Osijek Jessica Rossi e Valerio Grazini conquistano il titolo continentale nella gara mista di fossa olimpica.

Ormai è storia nota, ai Campionati europei di tiro in corso a Osijek le gioie per l’Italia arrivano dai piattelli. Se dopo l’exploit di Sofia Ceccarello il tiro a segno arranca, nel tiro a volo continuano a piovere medaglie: seconda nella gara individuale, Jessica Rossi ha conquistato il titolo europeo insieme a Valerio Grazini nel mixed team di fossa olimpica. In finale la coppia britannica Charlotte Holland e Matthew John Coward-Holley è stata sconfitta 41-39. Per Jessica Rossi è il terzo oro nell’Europeo mixed team dopo i due conquistati con Giovanni Pellielo. Oro anche per Giorgia Lenticchia e Lorenzo Franquillo negli Juniores (38-33 il risultato finale sulla Croazia).

I campioni europei

Carabina tre posizioni 300 metri

Uomini : Steffen Olsen (Den)

: Steffen Olsen (Den) Donne: Silvia Guignard Schnyder (Sui)

Pistola 25 metri

Femminile a squadre: Germania (Monika Karsch, Doreen Vennekamp, Carina Wimmer)

Trap

Mixed team: Italia (Jessica Rossi e Valerio Grazini)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.