Kahr AR Trump, la carabina da collezione dedicata all’ex presidente

Non è la prima, chissà se sarà l’ultima: qualche settimana fa Kahr ha presentato una carabina da collezione dedicata a Donald Trump, per celebrare il suo quadriennio da comandante in capo delle forze armate americane. E dunque dopo la 1911 e la Desert Eagle ecco un AR15 calibro 5,56x45mm Nato con canna da 410 millimetri (1:8” il passo di rigatura) e caricatore Magpul P-Mag da 30 colpi.

Il senso sta tutto nelle incisioni. Sull’arma si trovano infatti il motto “Keep America Great” e il titolo “Commander in Chief” (i due lati della scatola d’otturazione in alluminio); l’iscrizione “The United States of America” (astina M-Lok free floating); l’ordinale “45th”, a indicare il suo posto nella lista dei presidenti (lato sinistro del telaio); la bandiera americana (impugnatura e copricanna); il simbolo presidenziale e il volto di Trump sullo sfondo della Casa Bianca (zona caricatore). La Karh AR Trump, finitura bronzo e Cerakote nera, si completa con impugnatura e calcio Hogue. 2.263 dollari il prezzo consigliato.

