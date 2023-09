Campionato europeo di tiro a volo, si parte con lo Skeet

Con l’arrivo in Croazia della squadra nazionale di Skeet del direttore tecnico Andrea Benelli inizia ufficialmente il Campionato europeo di tiro a volo 2023, in programma sulle pedane di Osijek dal 9 al 26 settembre

Quello della rassegna continentale sarà un programma lungo e fitto di appuntamenti. Per l’Italia il più atteso sarà quello con la gara individuale di Skeet maschile con in palio una carta olimpica per Parigi 2024. Alla squadra azzurra ne manca solo uno per completare il bottino in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

La squadra maschile e femminile

Per farlo il tecnico toscano al Campionato europeo di tiro a volo schiererà in pedana Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (Ce), quest’anno medaglia d’argento nella Coppa del mondo di Lonato del Garda (Bs), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (Pt), campione olimpico a Rio 2016 e quest’anno due volte d’oro nelle Coppa del mondo di Doha (Qatar) e Il Cairo (Egitto), ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (An), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del mondo a Il Cairo.

Insieme a loro sono partite alla volta della Croazia anche Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (Si), campionessa olimpica a Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (Ar), quest’anno vincitrice dei Giochi europei, e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Vt), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del mondo a Il Cairo.

Il calendario della competizione prevede gli allenamenti ufficiali per sabato 9 settembre e la gara individuale domenica 10 e lunedì 11 settembre.

Il programma

Sabato 9 settembre: allenamenti ufficiali Skeet

Domenica 10 settembre: gara Skeet maschile e femminile (75 piattelli)

Lunedì 11 settembre: gara Skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Martedì 12 settembre: gara Skeet mixed team

Mercoledì 13 settembre: gara a squadre Skeet maschile e femminile

Giovedì 14 settembre: allenamenti ufficiali junior Skeet

Venerdì 15 settembre: gara junior Skeet maschile e femminile (75 piattelli)

Sabato 16 settembre: gara junior Skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Domenica 17 settembre: allenamenti ufficiali junior Trap; gara junior mixed team Skeet

Lunedì 18 settembre: gara junior Trap maschile e femminile (75 piattelli); gara a squadre junior Skeet maschile e femminile

Martedì 19 settembre: gara junior Trap maschile e femminile (50 piattelli)

Mercoledì 20 settembre: gara junior mixed team Trap

Giovedì 21 settembre: gara a squadre junior Trap maschile e femminile

Venerdì 22 settembre: allenamenti ufficiali Trap

Sabato 23 settembre: gara Trap maschile e femminile (75 piattelli)

Domenica 24 settembre: gara Trap maschile e femminile (50 piattelli)

Lunedì 25 settembre: gara Trap mixed team

16.30 Medal Matches Mixed Team Trap

Martedì 26 settembre: gara a squadre Trap maschile e femminile