Chameleon Tactica, la cassetta di sicurezza per armi in offerta

La Chameleon Tactica è una mensola tattica con apertura a ribalta: la compongono una cassetta di sicurezza per armi e una cover mimetizzabile.

Forse «cassetta di sicurezza per armi» è una definizione riduttiva: grazie alla cover mimetizzabile e all’apertura a ribalta verso il basso la Chameleon Tactica è infatti una vera e propria mensola tattica, accessibile solo con la chiave in dotazione. L’offerta di questi giorni (si risparmiano 50 euro sul prezzo base di 249) spinge a valutarla con particolare attenzione; anche perché, il nome dell’azienda non è buttato lì per caso, si può scegliere il colore della cover (bianco, ciliegio, grigio chiaro, grigio scuro, legno grigio chiaro, legno grigio fumo, legno natura-le, legno venato bianco, wenge) da abbinare all’arredamento. Grazie al riflesso della luce, la mensola riflette infatti nei tre lati differenti colorazioni camaleontiche.

La sicurezza è affidata a un corpo in lamina di ferro spesso 2,5 millimetri e alla doppia serratura; la chiave è estraibile a cassetta sia aperta sia chiusa. Per rendere l’apertura il più morbida possibile Chameleon ha scelto di utilizzare un pistone ammortizzatore. All’interno della confezione si trovano tutto l’occorrente per il fissaggio e un comodo contenitore a dieci scomparti modulabili; una volta ancorata a un muro in mattoni o calcestruzzo regge oltre 80 chili. La Chameleon Tactica misura 34 centimetri in larghezza x 32,5 in profondità x 6,5 centimetri in altezza; all’interno del box si ha a disposizione uno spazio utile di 27,5 x 27,5 x 5 centimetri.

