Chapuis Armes Super Orion C60, a caccia di beccacce con stile

Lo Chapuis Armes Super Orion C60 Woodcock type è un sovrapposto calibro 12 specialistico per la caccia alla beccaccia con un peso da record: soltanto 2.315 grammi con canne lunghe 600 millimetri.

Chapuis armes è una prestigiosa fabbrica d’armi francese (situata vicino allo storico polo armiero di Saint Etienne) che, piuttosto recentemente, è entrata a far parte di Beretta holding e che è distribuito in Italia da Franchi.

Primo contatto

A prima vista, lo Chapuis Armes Super Orion C60 appare come un bel fucile, senza ombra di dubbio: a una linea classica come quella del sovrapposto, unisce in modo immediatamente percepibile le qualità di un fucile da beccacce.

Lo si capisce dalla lunghezza delle canne di soli 600 millimetri: in mezzo a un bosco di quelli veri, di quelli che fanno sì che a ogni passo il cacciatore debba scansare con le mani la vegetazione per arrivare al punto dove il cane si trova in ferma, le canne corte sono un grande vantaggio.

Sappiamo che la velocità nell’imbracciata e nello sparo (oltre ovviamente al corretto posizionamento) rappresenta una delle possibilità nella caccia alla beccaccia. La superficie della bascula in lega leggera, dalla piacevolissima forma arrotondata, è decorata da una bella incisione, ricca di dettagli e ben realizzata.

La chiave di apertura, dalle corrette dimensioni e forme, si aziona con facilità e presenta la palmetta zigrinata da entrambi i lati.

La calciatura

Ottimo il livello di incassatura del calcio, in un felice connubio fra legno e metallo nei vari punti di contatto, la qual cosa non si smentisce neppure per quanto riguarda l’astina, il cui distacco dalle canne può avvenire tramite un lungo comando ad auget.

Siamo in presenza di un legno di noce, dalla buona pasta e con finitura a olio. Bella la scelta del legno, un grado due secondo l’attribuzione della casa madre, ma mi sarei spinto in una qualifica ancora migliore viste le calde venature sapientemente risaltate dalla lucidatura a olio.

La zigrinatura è eseguita manualmente e il disegno appare piuttosto classico, grippante il giusto, senza offendere il palmo delle mani.

Prima canna raggiata

Le canne del Chapuis Armes Super Orion C60 sono lunghe 600 mm, quella inferiore è completamente raggiata (ottenibile a fronte di un sovrapprezzo), mentre la seconda presenta una strozzatura fissa da tre stelle.

Questa combinazione rappresenta quanto di meglio si possa desiderare per insidiare la beccaccia.

L’utilizzo di munizioni con contenitore determina un’apertura del piombo già pochissimi metri dopo la volata, con ottima distribuzione dei pallini nello spazio.

Il test a fuoco

Grazie alla disponibilità del personale Franchi, distributore del marchio Chapuis armes in Italia, ci siamo trovati presso l’azienda Agri-turistico venatoria Montefeltro di Rivergaro (Pc).

Non abbiamo potuto insidiare la beccaccia per ragioni di calendario venatorio, ma abbiamo sopperito con una cacciata a fagiani (nella zona dedicata all’addestramento con lo sparo) testando lo Chapuis sul campo.

