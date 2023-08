Fn Mwm, il supporto multiarmi pronto a entrare in servizio

Alla Dsei di Londra la Fn Herstal presenterà il supporto multiarmi Mwm, o Multi weapon mount.

Sarà presentato ufficialmente nel corso della Dsei, la fiera in programma a Londra dal 12 al 15 settembre, ma ha già ricevuto la certificazione Mil-std ed è dunque pronto a entrare in servizio per le operazioni sia di terra sia, nella variante Sea, di mare: è l’Fn Mwm, o Multi weapon mount, il supporto multiarmi adattabile in pochi minuti a calibri diversi.

L’Fn Herstal ha infatti lavorato perché in pochi minuti sia possibile configurarlo per armi da guerra differenti: mitragliatrici pesanti calibro 12,7×99 mm Nato, o .50 Bmg (Fn M2Hb-Qcb); mitragliatrici medie calibro 7,62×51 mm Nato (Fn Mag 58M-Infantry, Fn M240 D, H e L), lanciagranate da 40 millimetri (Mk19 Agl).

Testato anche per l’uso su veicoli ruotati o cingolati, l’Fn Mwm è interamente meccanico e dunque non dipende da fonti d’energia; il sistema idraulico installato al suo interno è funzionale a ottimizzare le performance in tutte le condizioni e per tutti gli angoli di sparo minimizzando gli effetti del rinculo sia sulla piattaforma sia sull’operatore.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine