Bushnell Rxm-300, il red dot polivalente per pistola

Il Bushnell Rxm-300 è un red dot per pistola caratterizzato dall’ampia finestra frontale e dal punto di 4 Moa.

L’ha sviluppato in collaborazione con KC Eusebio, ma non intende destinarlo esclusivamente al tiro sportivo: l’Rxm-300, l’ultimo red dot per pistola prodotto dalla Bushnell, è infatti polivalente e impiegabile anche per la difesa personale e abitativa.

Lo caratterizzano il corpo in alluminio aeronautico 7075-T6 (peso 55 grammi), l’ampia finestra frontale (24×28 millimetri) e il punto di 4 Moa che grazie alla tecnologia Exo barrier resta visibile anche in mezzo alla pioggia e alla neve; in tutte le condizioni meteo la Bushnell promette elevata trasmissione della luce e colori naturali.

Di default la luminosità è regolabile manualmente tra i dodici livelli disponibili, due dei quali notturni; si può però scegliere anche di sfruttare le impostazioni automatiche. Allo stesso modo si può intervenire per modificare l’intervallo di tempo necessario ad attivare la modalità standby (basta un movimento per la riattivazione).

Grazie al pattern Rmr, il Bushnell Rxm-300 è installabile sulla maggior parte delle pistole optic ready (e la sua altezza lo rende compatibile anche con gli eventuali moderatori di suono); in alternativa si può sfruttare la classica slitta Weaver.

L’alimentazione è demandata a una batteria a bottone Cr2032 che a un livello di luminosità medio-alto dura circa 35.000 ore; ogni click corregge un Moa sia in alzo sia in deriva. La Bushnell ha fissato a 300 dollari il prezzo sul mercato americano.

