Chiedi a Fiocchi: gli esperti rispondono a curiosità e domande sulle munizioni

Chi cerca una risposta alle proprie domande sulle munizioni può partecipare a “Chiedi a Fiocchi”, l’iniziativa a distanza organizzata dal produttore di cartucce.

È il momento giusto per chi vuole togliersi qualche dubbio e trovare risposta alle proprie domande sulle munizioni. Per rendere meno pesanti le settimane di isolamento sociale, Fiocchi ha lanciato l’iniziativa “Chiedi a Fiocchi”. Il 20, 25 e 27 marzo e il 1° e 3 aprile gli esperti dell’azienda si metteranno a disposizione del pubblico per parlare di tutto ciò che riguarda il mondo delle munizioni. Per partecipare è sufficiente iscriversi al form dedicato, lasciare i dati e prenotarsi. Si può scegliere la categoria d’interesse, se munizioni per carabina, arma corta, tiro a volo o fucile da caccia ad anima liscia. È inoltre possibile specificare per esteso l’argomento su cui si vogliono chiedere informazioni.

