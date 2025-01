Le medaglie olimpiche a Eos 2025

All’inaugurazione di Eos 2025 saranno presenti i tiratori che a Parigi 2024 hanno conquistato le medaglie olimpiche.

Insieme alle cariche istituzionali (è prevista la presenza di Luciano Rossi, presidente Issf e Fitav, di Costantino Vespasiano, presidente Uits, e dell’assessore regionale Cristiano Corazzari), all’inaugurazione di Eos 2025 ci saranno anche Diana Bacosi, Gabriele Rossetti, Silvana Stanco, Federico Maldini, Paolo Monna e Davide Franceschetti con le medaglie olimpiche conquistate a Parigi 2024: si capisce perché a Eos 2025, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona, ci s’attende moltissimo pubblico già da sabato 8 febbraio (ore 13; chiusura lunedì 10).

Per ridurre al minimo il disagio dei visitatori gli organizzatori hanno migliorato la viabilità all’interno dei padiglioni, e soprattutto hanno deciso d’aprire un secondo ingresso (San Zeno, da viale del Lavoro) che decongestioni quello principale, Re Teodorico, al quale s’accede da via dell’Industria.

La quarta edizione di Eos si svilupperà in quattro padiglioni (9, 10, 11, 12), nei quali s’attendono più di 400 aziende in rappresentanza di circa 700 marchi; nel padiglione 10 sarà possibile provare le armi sull’ampia linea di tiro allestita dall’Uits.

È ancora possibile, e lo sarà anche la prossima settimana, acquistare il biglietto online (non ne avranno bisogno gli abbonati al club di Armi Magazine: lo sapevate?), che costa non 25 come quello venduto dalla biglietteria fisica, ma 15 euro cui aggiungere il diritto di prevendita.

