Collezionismo, lo S&W Model 53 di Elvis Presley battuto all’asta a 200mila dollari

Lo Smith & Wesson Model 53 con canna da 8 3/8″ di Elvis Presley è stata battuto all’asta alla considerevole cifra di 199.750 dollari all’asta indetta da Rock Island Auction Company, svoltasi dal 25 al 27 agosto .

Il revolver del Re del Rock & Roll è stata una delle armi da fuoco protagoniste dell’evento di tre giorni che ha attirato l’attenzione della stampa internazionale e ha ottenuto vendite totali per oltre 21 milioni di dollari.

La casa prevedeva un prezzo compreso tra 60mila e 90mila dollari ma le offerte da parte degli appassionati di armi e dei fan di Elvis in tutto il mondo hanno portato al raddoppio del prezzo previsto.

“Il mercato degli oggetti da collezione ha registrato una crescita senza precedenti in diversi generi“, afferma il presidente della Riac, Kevin Hogan, “quando si combinano due di questi generi, i cimeli di Elvis e le armi da fuoco da collezione, il risultato è un’eccitazione tremenda e cifre elevate all’asta“.

Lo Smith & Wesson Modello 53, decorato con un tema del bicentenario dal Maestro Incisore Russell Smith, fu consegnato al Re del Rock ‘n Roll solo pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1977.

Gli altri revolver del Re battuti all’asta

Rock Island Auction ha già venduto i revolver di Elvis per importi altrettanto elevati. Nel 2017, la società ha venduto il revolver King’s Colt Python per 172.500 dollari e lo Smith & Wesson Model 19-2 per 195.500 dollari.

Le armi delle star di Hollywood

Il successo del revolver di Elvis Presley è l’ultimo esempio che dimostra il valore delle armi legate a personaggi storici e icone della cultura pop nell’attuale mercato del collezionismo.

Rock Island Auction Company è la società d’aste numero 1 al mondo per armi da fuoco, armi bianche e militaria: nel 2022 ha venduto l’unica DL-44 Heavy Blaster Pistol sopravvissuta utilizzata da Harrison Ford nei panni di Han Solo in un episodio della saga Star Wars per 1.057.500 dollari.

E nel 2021 un revolver di John Wayne apparso in un film è stato battuto a 517.500 dollari.