Colt Grizzly e Kodiak, in nome dell’orso

Nel corso della convention dell’Nra la Colt ha presentato i revolver Grizzly e Kodiak, rispettivamente calibro .357 magnum e .44 magnum.

Insieme allo Shot Show di Las Vegas, la convention dell’Nra è una delle sedi privilegiate per la presentazione di nuove armi negli Usa: la Colt (fa parte del gruppo Cz, che a maggio ha completato l’acquisizione della Sellier & Bellot) ne ha approfittato per lanciare i revolver Grizzly e Kodiak (1.599 dollari; in Italia la distribuzione del marchio è in carico alla Bignami), acciaio a vista e impugnatura in gomma Hogue, pensati in prima battuta per la caccia ai grandi mammiferi nordamericani.

Calibro rispettivamente .357 magnum e .44 magnum, il Grizzly e il Kodiak si contraddistinguono per la presenza di sei fori di compensazione sulla volata della canna di 4,25” (108 millimetri) e per l’assenza di scanalature sul tamburo: il maggior peso serve a favorire il controllo di rilevamento e rinculo. Entrambi sono inoltre arricchiti di tacca di mira regolabile e mirino a lama arancione alta visibilità.

Nella stessa sede la Colt ha svelato anche due varianti del revolver Viper (999 dollari), calibro .357 magnum con canna sia di 4,25” sia di 3” (76 millimetri).

