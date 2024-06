Sig Sauer P320-M17 Ceremonial, una nuova pistola da collezione

La Sig Sauer declina la P320-M17 nella variante Ceremonial da collezione.

Ispirandosi alla pistola in dotazione ai soldati di guardia alla tomba del milite ignoto nel cimitero di Arlington, in Virginia, la Sig Sauer ha deciso di declinare la P320-M17 in una variante da collezione, la Ceremonial, della quale promette la medesima affidabilità dell’originale attualmente in uso all’esercito americano come arma d’ordinanza.

Si tratta di una striker fired full size lunga 208 millimetri (peso 910 grammi), con canna di 4,7” (119 millimetri), non filettata, in acciaio al carbonio; l’impugnatura modulare Axg in metallo è accoppiata a guancette Hogue custom, in noce.

Già fornito di mira frontale e tacca posteriore X-Ray3 diurna-notturna, il carrello (finitura lucida Dlc) è del tipo optic ready, compatibile con i red dot Romeo-X Pro, Romeo2 e Delta Point Pro. Della dotazione fanno parte anche una slitta M1913 per gli accessori e un caricatore da 21+1 (ma è disponibile anche da 17+1) colpi calibro 9×19 mm.

