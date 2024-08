Parigi 2024, delusione Italia nello skeet

A Parigi 2024 l’Italia non ha ottenuto medaglie nelle gare individuali di skeet.

Oltre alla pistola automatica 25 metri (in finale c’è Massimo Spinella, col quinto punteggio), per la medaglia d’oro nelle discipline di tiro sportivo in cui si gareggia a Parigi 2024 alla nazionale italiana resta soltanto la gara mista di skeet: il miglior piazzamento nelle gare individuali di questa specialità, una di quelle su cui si puntava di più, è il quarto posto conquistato da Tammaro Cassandro (36) nella gara chiusa con la doppietta americana Hancock-Prince (58-57).

È lui l’unico italiano ad aver raggiunto la finale individuale di skeet: settimo Gabriele Rossetti, quindicesima e sedicesima Diana Bacosi e Martina Bartolomei nella gara femminile, vinta agli shoot-off dalla cilena Francisca Chadid Crovetto.

Parigi 2024: le medaglie olimpiche per gli sport di tiro

Carabina 10 metri

Uomini : 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro)

: 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro) Donne : 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui)

: 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui) Mixed team: 1ª Cina, 2ª Corea del Sud, 3° Kazakhstan

Pistola 10 metri

Uomini : 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita)

: 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita) Donne : 1ª Oh Ye Jin (Kor), 2ª Kim Yeji (Kor), 3ª Manu Bhaker (Ind)

: 1ª Oh Ye Jin (Kor), 2ª Kim Yeji (Kor), 3ª Manu Bhaker (Ind) Mixed team: 1ª Serbia, 2ª Turchia, 3ª India

Pistola 25 metri

Donne: 1ª Yang Jiin (Kor), 2ª Camille Jedrzejewski (Fra), 3ª Veronika Major (Hun)

Carabina 50 metri tre posizioni

Uomini : 1° Liu Yukun (Chn), 2° Serhiy Kulish (Ukr), 3° Swapnil Kusale (Ind)

: 1° Liu Yukun (Chn), 2° Serhiy Kulish (Ukr), 3° Swapnil Kusale (Ind) Donne: 1ª Chiara Leone (Sui), 2ª Sagen Maddalena (Usa), 3ª Zhang Qiongyue (Chn)

Trap

Uomini : 1° Nathan Hales (Gbr), 2° Qi Ying (Chn), 3° Jean Pierre Brol Cardenas (Gua)

: 1° Nathan Hales (Gbr), 2° Qi Ying (Chn), 3° Jean Pierre Brol Cardenas (Gua) Donne: 1ª Adriana Ruano Oliva (Gua), 2ª Silvana Stanco (Ita), 3ª Penny Smith (Aus)

Skeet

Uomini : 1° Vincent Hancock (Usa), 2° Conner Lynn Prince, 3° Meng Yuan Lee (Tpe)

: 1° Vincent Hancock (Usa), 2° Conner Lynn Prince, 3° Meng Yuan Lee (Tpe) Donne: 1ª Francisca Crovetto Chadid (Chi), 2ª Amber Jo Rutter (Gbr), 3ª Austen Jewell Smith (Usa)

