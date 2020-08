Conarmi organizza online il corso fochino da mina e pirotecnico

Il corso fochino da mina e pirotecnico sbarca su Zoom.

Alcuni tornano a Gardone, ma Conarmi ha deciso di continuare anche con gli appuntamenti online avviati durante la lunga primavera: dall’11 ottobre al 19 novembre sulla piattaforma Zoom prenderà vita il corso fochino da mina e pirotecnico. Conarmi invita chi è interessato a sottoporre alla questura la richiesta di nullaosta, da allegare poi al modulo di iscrizione (scadenza 14 ottobre). Il corso per fochino durerà venti ore (quattro di legislazione, in cattedra Adele Morelli); per il pirotecnico se ne aggiungono otto. Partecipare costa rispettivamente 350 e 470 euro.

Denso il programma che Danilo Coppe affronterà davanti alla videocamera. Durante il corso si parlerà infatti di esplosivi civili, accessori da mina, mine subacquee, mine in parete, uso degli esplosivi e tecniche generali di calcolo, tipi di volata, esplosioni in sottosuolo, tiro elettrico e non elettrico, proiezioni e polveri, demolizioni, sicurezza e primo soccorso. A margine, Conarmi precisa che “gli argomenti trattati durante il corso necessitano di un successivo periodo di pratica al fianco di esperti del settore abilitati”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 030 831752 o all’indirizzo e-mail simona@conarmi.org.

