Otto proposte per customizzare un revolver Taurus

Chi vuole customizzare un revolver Taurus ora ha a disposizione otto proposte in più.

Cinque per il fusto compatto, tre per i full size: il totale fa otto, otto impugnature Altamont per customizzare un revolver Taurus. Per i modelli 380, 605, 85, 856, 905 e 942 è possibile scegliere tra legno liscio (45 dollari) o zigrinato (50) o impugnatura in madreperla bianca, nera o rosa (40). Per le armi più grandi sono disponibili tre modelli in legno – noce con decorazione a foglie, palissandro a squame di coccodrillo, pergamena incisa (60 dollari).

I modelli full size compatibili sono 17, 405, 415, 425, 4410, 445, 450, Judge 4510, 455, 606, 617, 627, 629, 692, 817, 970, 971, 990, 991 e 992.

