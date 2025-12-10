Nel catalogo Konus entrano nuovi attacchi a profilo alto per ottica, classici o a sganciamento rapido.
Entrambi a profilo alto (40 millimetri), realizzati in acciaio trattato con una brunitura antiossidazione, i nuovi attacchi Konus per ottica (tubo di 34 millimetri, obiettivo fino a 60 millimetri) sono disponibili in due varianti distinte, classici (78 euro) o a sganciamento rapido (84 euro).
Insieme al meccanismo antirinculo squadrato, le quattro viti Torx rendono elevata la resistenza quando si spara.
