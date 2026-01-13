Conto alla rovescia per un ritorno in casa Savage

Il conto alla rovescia alla fine del quale Savage svelerà un ritorno nel suo catalogo arriverà a zero quando in Italia saranno le tredici di venerdì prossimo.

«The legend reborn», la rinascita della leggenda: è con questo slogan che la Savage annuncia la reintroduzione di un modello che in passato aveva già fatto parte del suo catalogo, con questo slogan e un conto alla rovescia che si concluderà quando in Italia saranno le tredici di venerdì prossimo, il 16 gennaio.

Nel video in ombra, rilasciato per aumentare l’interesse nell’attesa, s’intravedono un poggiaguancia regolabile, una slitta per l’installazione dell’ottica e un caricatore maggiorato.

