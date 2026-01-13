In .44 Remington magnum anche il Chiappa Rhino Nebula

Chiappa declina nella variante Nebula il revolver Rhino 60 Ds calibro .44 Remington magnum.
Non soltanto la Gold Pvd, la White nickel Pvd e la Black, c’è una quarta variante del revolver Rhino 60 Ds che la Chiappa ha deciso di sviluppare nel calibro .44 Remington magnum: si tratta della Nebula, con la finitura Pvd iridescente.
Non cambiano le caratteristiche tecniche fondamentali, dalla canna low-axis, in acciaio, di 6” (152 millimetri) all’impiego dell’alluminio aeronautico 7075 T6 per il fusto fino al funzionamento in azione mista; è in gomma l’impugnatura Hogue.
Restano standard anche le misure: a una lunghezza complessiva di 279 millimetri corrisponde un peso di 1.300 grammi.
