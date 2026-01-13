I Mossberg 590R e 590RM con calcio ripiegabile Chisel

La Mossberg ha aggiornato 590R e 590RM, piattaforme a pompa calibro 12, aggiungendoci il calcio ripiegabile Chisel.

Per aggiornare le piattaforme 590R e 590RM, calibro 12 a pompa con canna rispettivamente di 292 e 470 millimetri, la Mossberg s’è messa insieme alla Chisel Machining, alla quale ha chiesto un calcio ripiegabile lungo il lato dell’azione (e la length of pull è regolabile in otto posizioni comprese tra 317,5 e 419 millimetri): è così che nascono la 590R Chisel (1.330 dollari) e la 590Rm Chisel (1.435 dollari), caratterizzate inoltre da una finitura Cerakote flat dark earth. Resta confermata una delle note tipiche dei modelli presentati un anno fa, l’impugnatura a pistola.

1 di 2

Completate entrambe da un grilletto flat e da una slitta Picatinny, 590R Chisel (933 millimetri) e 590 RM Chisel (775 millimetri) si completano rispettivamente con un caricatore da 6+1 e 10+1 colpi; 69,85 millimetri la cameratura.

