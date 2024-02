Coppa del mondo di tiro 10 metri: l’Italia chiude con un bronzo

Nell’ultima tappa della Coppa del mondo di tiro 10 metri Edoardo Bonazzi ha conquistato il bronzo nella gara maschile di carabina.

Un bronzo in sei finali non è il massimo, ma comunque impedisce all’Italia di chiudere la tappa spagnola della Coppa del mondo di tiro 10 metri col medagliere vuoto: il merito è d’Edoardo Bonazzi, terzo (230.0) nella gara maschile di carabina dietro il campione ceco Jiri Privratski (251.8) e l’ungherese Istvan Peni (251.5). Nella gara maschile di pistola l’Italia ha piazzato due atleti nella final eight; ma sia Federico Maldini, quarto, sia Paolo Monna, ottavo, sono rimasti giù dal podio.

I campioni di pistola

Uomini : Juraj Tuzinski (Svk)

: Juraj Tuzinski (Svk) Donne : Klaudia Bres (Pol)

: Klaudia Bres (Pol) Mixed team: Germania

I campioni di carabina

Uomini : Jiri Privratski (Cze)

: Jiri Privratski (Cze) Donne : Eunji Kwon (Kor)

: Eunji Kwon (Kor) Mixed team: Germania

