Mercato delle armi in America: la situazione a metà febbraio

Il report dell’osservatorio Nasgw consente d’analizzare l’andamento del mercato delle armi in America nel primo mese e mezzo del 2024.

Il 2024 è iniziato (un po’ più) piano: rispetto al primo mese e mezzo del 2023 il volume d’affari del mercato delle armi in America s’è contratto del 5,1% (dati osservatorio Nasgw, quello che ha permesso anche di scoprire quali siano le pistole, i fucili e le carabine più venduti); dà infatti questa percentuale il raffronto tra i 383,23 milioni di dollari d’adesso e i 403,93 dell’anno scorso. Nel 2024 si registra una leggera riduzione anche rispetto alla media del triennio 2021-2023, che vale 414,83 milioni (-7,6%).

C’è però un settore che dopo un periodo di stallo è tornato a esplodere: è partito fortissimo il mercato delle munizioni, che con 7,9 milioni cresce del 46,4% sul 2023 (5,39 milioni) e addirittura del 310,8% (!) sulla media triennale (1,92 milioni); ovviamente bisognerà capire come si consolideranno le percentuali via via che cresceranno i valori assoluti.

L’andamento del mercato delle ottiche è coerente con la fine del 2023, nella prima parte contrassegnato da numeri bassi: si spiega in questo modo il +3,3% (17,89 vs 17,31 milioni di dollari), in contrasto col dato che descrive il rapporto con la media triennale (20,14 milioni, -11,2%).

