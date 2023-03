Coppa del mondo di tiro a volo, tris per l’Italia all’esordio

Coppa del mondo di tiro a volo: Gabriele Rossetti conquista la medaglia d’oro nello skeet.

Due nazioni si sono divise le prime sei medaglie in palio nella Coppa del mondo di tiro a volo in corso a Doha, in Qatar: una è l’Italia, trascinata sul podio dello skeet sia maschile sia femminile. All’oro conquistato da Gabriele Rossetti (39-38 contro Vincent Hancock; ci sono gli americani a far compagnia all’Italia in un medagliere finora bicolore) s’aggiungono infatti i bronzi di Luigi Lodde e di Simona Scocchetti, terza dietro la doppietta americana Kimberly Rhode-Samantha Simonton (38+6 vs 38+5).

Le finali individuali di trap sono in programma sabato (13.15 italiane le donne, 14.45 italiane gli uomini); tra domani (13.30 italiane) e domenica (13.15 italiane) s’assegneranno invece le medaglie delle gare miste di entrambe le specialità.

