Coppa del mondo di tiro, salta un appuntamento

Nella serata di lunedì l’Issf ha comunicato la cancellazione della Coppa del mondo di tiro a volo in programma in Marocco a metà febbraio.

Per quanto stringato, il comunicato dell’Issf è sufficiente a mandare in scena un film già visto: salta la Coppa del mondo di tiro a volo originariamente in programma in Marocco dal 7 al 18 febbraio. La motivazione è ovvia, l’inasprimento della situazione pandemica a livello mondiale. Al momento resta invece intatto il calendario internazionale di tiro a segno comunicato negli scorsi giorni.

