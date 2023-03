Iwi Masada Tactical è la nuova e moderna striker-fired polimerica dell’israeliana Iwi: una calibro 9 che nel nome richiama un episodio della storia ebraica in cui il popolo si ribellò all’invasione da parte degli invasori romani

Tre sono i modelli Masada che l’importatore Prima Armi al momento ha disponibili nel suo listino: la versione più compatta con canna da 4,1 pollici, sia con mire standard sia in versione Optic ready, e la versione Tactical con canna filettata da 4,6” (117 mm) e con predisposizione per il red dot. Quest’ultima ci è stata fornita per la nostra prova, effettuata all’Oklahoma Camp di Uboldo, in provincia di Varese. Guarda nel video com’è andata!

La prova completa della Iwi Masada Tactical sarà pubblicata nel numero di Armi Magazine di aprile, disponibile in edicola e in versione digitale sul sito shop.editorialecec.com dal 15 marzo 2023.

Iwi Masada Tactical: la scheda tecnica

Produttore : Iwi (Israel weapon industries), Israele

: (Israel weapon industries), Israele Distributore : Prima armi , Pinasca (To), tel. 0121 321.422

: , Pinasca (To), tel. 0121 321.422 Modello : Masada Tactical

: Masada Tactical Tipo : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Calibro : 9×19 mm

: 9×19 mm Funzionamento : chiusura geometrica a corto rinculo di canna, sistema Colt-Browning modificato, percussore lanciato

: chiusura geometrica a corto rinculo di canna, sistema Colt-Browning modificato, percussore lanciato Caricatore : bifilare da 17 colpi

: bifilare da 17 colpi Canna : lunga 117 mm, rigatura destrorsa con passo di 1:10”; volata filettata con passo X28 Tpi

: lunga 117 mm, rigatura destrorsa con passo di 1:10”; volata filettata con passo X28 Tpi Lunghezza totale : 200 mm

: 200 mm Scatto : Singola azione

: Singola azione Sicure : automatica al grilletto; automatica al percussore

: automatica al grilletto; automatica al percussore Mire : mirino innestato a coda di rondine, tacca di mira tattica innestata a coda di rondine; predisposizione per il montaggio di un micro dot

: mirino innestato a coda di rondine, tacca di mira tattica innestata a coda di rondine; predisposizione per il montaggio di un micro dot Materiali : acciaio inox, fusto in polimero rinforzato con fibra di vetro

: acciaio inox, fusto in polimero rinforzato con fibra di vetro Finiture : nitrurazione nera opaca

: nitrurazione nera opaca Peso : 652 grammi (scarica)

: 652 grammi (scarica) Classificazione : arma sportiva (codice 22_00042s3)

: arma sportiva (codice 22_00042s3) Prezzo: 843 euro (red dot non compreso)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.