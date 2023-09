Heritage Tactical Rancher, una carabina-revolver in doppio calibro

Nel catalogo dell’americana Heritage c’è la Tactical Rancher, carabina revolver compatibile con un tamburo da sei colpi .22 lr o .22 magnum.

Forse crossover sarebbe la definizione migliore: come altri della serie Rancher, il modello Tactical proposto dalla Heritage è infatti una carabina-revolver (qualcuno preferisce chiamarlo revolver a canna lunga?); la sua struttura è compatibile con un tamburo da sei colpi calibro sia .22 lr sia .22 magnum.

Rispetto agli altri modelli della serie la Heritage ha aggiunto una slitta Picatinny e la filettatura alla canna rotomartellata (410 millimetri; passo di rigatura 1:16), per rendere possibile l’eventuale installazione di un’ottica e, dove consentito, d’un moderatore di suono.

Il calcio è in legno di faggio, l’azione in lega d’alluminio, tamburo e canna in acciaio con finitura ossido nero; sola azione singola, lunga 813 millimetri cui corrisponde un peso di poco più di 1.815 grammi, sul mercato americano l’Heritage Tactical Rancher costa circa 350 dollari.

