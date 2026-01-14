Da Beretta e Garmin lo smartwatch Marq Commander Gen 2 Limited Edition

Per celebrare il mezzo millennio d’attività la Beretta ha lavorato con la Garmin per sviluppare uno smartwatch in edizione limitata: è il Marq Commander Gen 2 Limited Edition.

«Efficiente sul campo, raffinato al polso»: così la Beretta descrive lo smartwatch che ha sviluppato in collaborazione con la Garmin per la prima iniziativa di comarketing del 2026, il Marq Commander Gen 2 Beretta 500 Limited Edition.

Sul mercato arriveranno 500 esemplari, 500 come gli anni d’attività festeggiati dalla Beretta: per Carlo Gussalli Beretta, esponente della sedicesima generazione della famiglia, quest’orologio è un modo per «reinventare cinque secoli di storia attraverso l’innovazione».

Resistente e leggera, la cassa di 46 millimetri è realizzata con 130 strati di Fused carbon fiber, particolare tecnologia che impiega la fibra di carbonio; dettagli di design specifici Beretta compaiono sul cinturino, sul pulsante start-stop inciso a laser con accenti blu, sul fondello in titanio personalizzato con incisioni e anche sui quadranti precaricati. Il display touchscreen Amoled, con lente in zaffiro bombata, è compatibile con visori notturni.

Uno smartwatch raffinato e tattico

Alle funzionalità di utilizzo tattico (jumpmaster, modalità stealth, proiezione waypoint e Gps a doppio formato) s’associano quelle tipiche di uno smartwatch di gamma alta (archiviazione di musica, pagamenti contactless, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, notifiche in abbinamento a dispositivi Apple o Android compatibili).

L’autonomia in modalità smartwatch raggiunge i 16 giorni; 42 ore invece quelle in modalità Gps multibanda, con mappe TopoActive; la tecnologia Satiq ottimizza sia la precisione del posizionamento sia la durata della batteria.

«Questa collaborazione è stata una conseguenza naturale e prolifica» commenta Daniele Piva, vicepresidente business commercial market della Beretta, «di un incontro fisico tra il team Beretta e quello Garmin, che si sono ritrovati a condividere la stessa innata passione per l’outdoor e l’innovazione. L’edizione del Marq Commander [che celebra] i 500 anni Beretta è solo l’inizio, il simbolo di un progetto molto più ampio che punta a introdurre anche nel mondo del tiro a volo le logiche degli sport professionistici più all’avanguardia: analisi delle performance, interattività, community. E quale miglior partner se non Garmin per ampliare gli sforzi di Beretta in questo senso? Il suo apporto tecnologico, unito all’expertise di Beretta, ci permetterà di introdurre i tiratori a un’esperienza sportiva completa e moderna, avvicinandoli ai vantaggi degli sport più gettonati».

Se siete interessati, potrete acquistarlo a breve nell’estore Beretta al prezzo di 3.500 euro.

