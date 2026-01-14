Fn annuncia il lancio della 309 Mrd

Allo Shot Show 2026 la Fn Usa presenterà ufficialmente la pistola da difesa 309 Mrd, hammer fired calibro 9×19 mm in sola azione singola.

Con qualche giorno d’anticipo sullo Shot Show di Las Vegas (20-23 gennaio), dove la presenterà ufficialmente in pubblico per la prima volta, la Fn Usa ha annunciato il lancio di una nuova pistola compatta da difesa, la 309 Mrd, hammer fired calibro 9×19 mm in sola azione singola (circa 2.265 grammi il peso di sgancio del grilletto); 549 dollari il prezzo internazionale, Bwmi il distributore in Italia.

Per Dan Hines, vicepresidente della Fn America con delega al settore commerciale e law enforcement, quest’arma «propone a una platea più ampia le performance per le quali la Fn è nota».

Si tratta di una pistola optic ready (la piastra sul carrello è compatibile con l’impronta dei red dot Shield Rms e Leupold DeltaPoint Pro) sviluppata lungo una canna di 3,8”, ossia 96,5 millimetri; la Fn Usa l’ha tratta da una barra di lega d’acciaio, e ha svasato la volata verso l’interno.

La Fn Usa proporrà la 309 Mrd in due versioni, con o senza sicura manuale (s’aggiunge a sicure interne multiple, inclusa quella al percussore). La dotazione si completa con una tacca posteriore stondata U-notch, abbinata a una mira frontale in fibra ottica regolabile in deriva, e infine caricatori da 10+1, 16+1 e 20+1 colpi.