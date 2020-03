Da T73 le novità 2020: Tac9, la P9 e la Mod 1

Il customizzatore Tactical 73 di Venaria Reale, in provincia di Torino, presenta per il 2020 alcune interessanti novità: la Tac9, la P9 e la Mod 1.

La prima è la nuova carabina Tac9, in calibro 9×21, con canna di 305 o 406 millimetri, progettata per gareggiare nelle competizioni Pcc che prevedono l’utilizzo di carabine con calibri da pistola. Monta componenti di prima scelta: dispone di un sistema di tensionamento regolabile tra i due receiver, di un lower receiver alleggerito, di un’astina in fibra di carbonio; la calciatura scheletrata è in alluminio e regolabile. Completano la dotazione l’astina di armamento Radian, lo scatto Hiperfire, l’impugnatura Magpul.

Abbiamo poi la pistola P9 che monta un nuovo carrello con finitura superficiale Dlc o al nitruro di titano, una canna custom Kkm precision con volata filettata oppure con camma match T73; la P9 monta mire Ameriglo. É prevista la possibilità di montare un punto rosso.

Infine, abbiamo la Mod 1, nuova arma su piattaforma Ar15, classificata come pistola per la lunghezza della canna di 120 mm con rigatura con passo di 1:8 pollici. È in calibro .300 Aac Blackout, e dispone di accessori e minuterie T73. La calciatura è Magpul Moe Sl oppure Mission first Minimalist. Prezzi da 1.690 euro.