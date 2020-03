Crispi Attiva, per l’outdoor e il tempo libero

Novità 2020, la scarpa Crispi Attiva, come suggerisce anche il suo nome, è la scarpa sempre pronta all’uso, veloce da calzare, ideale per il tempo libero.

Grazie alla sua versatilità, Crispi Attiva è perfetta sia per sentieri battuti in collina e montagna sia per l’utilizzo urbano. La fasciatura anatomica realizzata dal calzino elastico offre un preciso avvolgimento del piede in tutta la sua superficie per un maggior comfort in fase di camminata.

Inoltre, la costruzione della suola ElastoFlex, la nuova intersuola “attiva” di Crispi, offre una flessione più efficace e progressiva, una camminata più stabile, migliorando la postura del corpo.

La suola in gomma Vibram con tecnologia LiteBase offre peso ridotto, grip e performance durature su ogni tipo di terreno. Abbiamo poi l’allacciatura “Fast-Lock” che permette una chiusura perfetta e veloce.

Le Crispi Attiva sono leggere (335 grammi) e traspiranti grazie alle “Breathable Areas” e allemicro forature laterali. Numeri dal 36 al 47, quattro i colori (grigio, marrone, verde e nero).