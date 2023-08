Daniel Defense M4A1 RIII Hot summer nights, la carabina in edizione limitata #7

Si chiama M4A1 RIII Hot summer nights la settima carabina in edizione limitata della Limited series della Daniel Defense.

L’aveva preannunciata come la più elaborata tra quelle costruite finora, e quella prodotta nel minor numero di pezzi: come le sei che l’hanno preceduta, la settima carabina in edizione limitata introdotta dalla Daniel Defense nella linea Limited series è stata disponibile sul mercato giusto qualche minuto (9.499 dollari il prezzo); poi al suo fianco è comparso il classico cartello «sold out» che gratifica chi è riuscito ad aggiungerla alla propria collezione.

Basata su un funzionamento a presa di gas mid-length, si chiama M4A1 RIII Hot summer nights e spara 32 colpi calibro 5,56×45 mm Nato (vi ricordate qual è la differenza col .223 Remington?); la canna dal profilo Government misura 368 millimetri (è realizzata tramite rotomartellatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio; passo di rigatura 1:7”; spegnifiamma SureFire 4-Prong) e, abbinata al calcio Magpul regolabile, porta la lunghezza complessiva in un intervallo compreso tra 800 e 883 millimetri; la sormonta un copricanna di 317,5 millimetri con attacchi M-lok.

Sull’azione in alluminio aeronautico 7075-T6 anodizzato è spalmata una finitura Cerakote verde deep wood, prima volta per una carabina RIII; come anticipato, il verde fa contrasto col flat dark earth delle unità tattiche Fast optic riser e Tactical axon switch, su cui sono installati rispettivamente il red dot EoTech Exps-3 e la mira laser (rosso + infrarosso) Steiner Dbal I2; è invece color bronzo l’impugnatura verticale Railscales Rsb-M.

Sono ambidestri tutti i comandi, dal grilletto Geissele Ssa alla manetta d’armamento Radian Raptor-Lt fino alla sicura Radian Talon.

