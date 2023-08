Strasser Rs14 Evo Ava-Tahr cal. 308 Winchester

Strasser Rs14 Evo Ava-Tahr è un sistema d’arma versatile e di livello costruttivo molto elevato. Si avvale dei circa 15 anni di attività di Herbert e Mathias Strasser che sviluppano carabine da caccia con otturatore a trazione rettilinea prodotte a Eugendorf, in Austria.

Sempre più spesso, nei filmati di caccia, si assiste all’impiego di carabine con ricarica manuale straight pull, oltre alle immancabili bolt-action.

Probabilmente per taluni impieghi, come la caccia al cinghiale, l’arma lunga semiautomatica presenta ancora il vantaggio della ripetizione pressoché immediata del colpo: poiché non è ammesso ovunque il loro utilizzo, armi come Strasser e Blaser vengono ampiamente usate.

Le straight pull offrono un notevole rapidità di manovra dell’azione: un solo movimento rettilineo “arretra e spingi” predispone l’arma in condizione di fuoco, estraendo il bossolo vuoto e camerando la nuova munizione.

Dopo un primo contatto alla fiera Hit 2016 di Vicenza (stand Armeria Fontana), ne avevamo provata una in calibro 7×64.

L’esemplare consegnato per questo test fa parte della serie Evo Ava-Tahr con calciatura in materiale sintetico e canna (intercambiabile) in calibro .308 Winchester.

Armi affidabili che godono di ben 12 anni di garanzia.

Come top di gamma del catalogo Strasser troviamo le Unic Carbon, ma grande interesse (soprattutto per chi desidera personalizzare le proprie armi) viene riposto nella Rs700.

Questa versione abbina l’esclusiva azione con la compatibilità con calciature e chassis di ogni genere previsti per la meccanica Remington serie 700, pacchetto di scatto Timney Elite (anch’esso sostituibile con gli scatti previsti per il Remington 700), e caricatori bifilari standard Accuracy International.

Dopo un periodo dove la distribuzione era curata da Ruag Italia, da ultimo tale compito è assolto dalla Tfc di Villa Carcina (Bs).

