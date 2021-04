Dissequestro delle carabine Zastava: le indicazioni di Auda

L’Auda ritiene che chi vuole chiedere il dissequestro delle carabine Zastava sia ancora in tempo.

C’è ancora tempo per chiedere il dissequestro delle carabine Zastava. Lo fa sapere l’Auda, secondo la quale “le domande in ritardo pare stiano andando in porto”. È possibile provvedere in proprio oppure rivolgersi all’associazione scrivendo una e-mail a staff@auda.it o telefonando al numero 02 84894124.

