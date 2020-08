Benelli Ethos Sport 28, il fucile da tiro calibro 28

Fucile da tiro calibro 28, il Benelli Ethos Sport 28 sfrutta tutta la miglior tecnologia Benelli per adeguarsi alle esigenze di chi lo imbraccia.

Semiautomatico polivalente: Benelli definisce così l’Ethos Sport 28, il fucile da tiro calibro 28 all’occorrenza impiegabile anche a caccia. La sua predilezione per il percorso caccia ne dimostra l’assoluta versatilità. È il prodotto più avanzato della linea Raffaello 28, inaugurata dal Crio e ampliata da Legacy e Raffaello Ethos nelle varianti standard, Black e per l’appunto Sport.

È un 28 per il tiro, scelta inconsueta rispetto al classico 12 ma sempre più diffusa e apprezzata. Anche perché il peso viene di conseguenza: i circa 2.475 grammi rendono decisamente meno faticoso l’uso prolungato. Ma niente maggior rinculo: nel calcio del Benelli Ethos Sport 28 è integrato il sistema Progressive Comfort, che interviene in modo graduale in base alla grammatura delle cartucce.

Benelli non ha rinunciato a nessuna delle proprie magie: l’Easy Locking consente di essere sempre pronti allo sparo, l’Easy loading agevola il caricamento delle cartucce. E, per ritagliare l’arma sulle esigenze del tiratore, aggiunge all’arma un kit con strozzatori criochoke intercambiabili (cinque knurled: Sport * / ** / *** / **** / cilindrico). La canna criogenica da 70 centimetri è del tipo ported, ossia dotata di fori di compensazione tali da scaricare i gas verso l’alto: diminuisce così l’impennamento e si facilita il secondo colpo. Alla canna è aggiunta inoltre la bindella in fibra di carbonio con mirino rosso ad alta visibilità e mirino intermedio. L’eleganza è nota distintiva di Benelli: la esalta la carcassa in ergal ben accoppiata al noce di calcio e astina.

L’anno scorso fu presentata la variante 28 magnum, provata da Gianluigi Guiotto per Armi Magazine.

Benelli Ethos Sport 28: la fotogallery