Doppio bronzo per l’Italia agli Europei di tiro 10 metri 2020

Europei di tiro 10 metri 2020: doppio bronzo per gli juniores azzurri.

Il conto totale delle medaglie sale a cinque, in attesa che si presentino in pedana i senior: gli Europei di tiro 10 metri 2020 regalano infatti all’Italia due bronzi nelle gare juniores a squadre. Nella finale pistola per il terzo posto Federico Maldini, Matteo Mastrovalerio e Simone Saravalli si mettono alle spalle i polacchi Chojnowski, Rosa e Wagner. Vince la Russia, 16-14 sulla Slovacchia. Identico piazzamento per Danilo Sollazzo, Petrin Augustin Martin e Michele Bernardi nella carabina. Qui la Russia scivola giù dal podio; oro infatti per l’Ungheria grazie al netto 17-3 in finale sulla Francia.

