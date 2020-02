Mélanie Couzy entra nel Fiocchi Team

Mélanie Couzy, tiratrice francese specialista di fossa olimpica, approda nel Fiocchi Team.

Mélanie Couzy, nazionale francese classe 1990 specialista di fossa olimpica, entra a far parte del Fiocchi Team. Lo rende noto la stessa azienda con un comunicato ufficiale. Già dalla prima tappa di Coppa del mondo in programma a Nicosia (4-13 marzo) la tiratrice transalpina utilizzerà dunque le munizioni Golden e Official della linea Fiocchi Competition Team. Nel palmares della Couzy si contano un bronzo in Coppa del Mondo, l’argento mondiale nel mixed team e poi il titolo continentale all’Europeo 2018.

