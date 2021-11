Range, Alpha, Lux, Ergo, Trail: la CZ 600, la nuova serie di carabine bolt action CZ, si declina in cinque modelli.

Il mondo delle carabine bolt action fa registrare una doppia novità nel giro di poche ore. Se Sabatti ha lanciato la serie Rover in dieci modelli, dalla Repubblica Ceca arriva una suggestione inedita a marchio CZ che con la linea 600 si allontana dalla classica impostazione Mauser e si concentra su un’azione rinnovata; integrata vi si trova una slitta Weaver in alluminio o un’interfaccia in acciaio tipo Remington 700. La sicura, a pulsante, è collocata in posizione dorsale: l’intervento per attivarla o disattivarla è rapido e silenzioso.

Nota custom sia sul grilletto a uno o due tempi – il peso di sgancio è regolabile su quattro diversi livelli – sia sul calibro, facilmente sostituibile. CZ ha scelto di fissare a 60° l’angolo dell’otturatore e di trattare le parti metalliche con la finitura anticorrosione BobOx. Della serie CZ fanno parte i modelli Range (precisione sub ¾ moa), Alpha, Lux, Ergo (sub moa) e Trail (sub 2 moa). Modi e tempi della distribuzione internazionale (CZ è un marchio importato in Italia da Bignami) saranno resi noti nelle prossime settimane, insieme ai prezzi al pubblico.

CZ 600: la gallery fotografica delle nuove carabine bolt action

1 di 5

CZ 600 Range

.223 Remington : canna 610 mm, 5+1 colpi

: canna 610 mm, 5+1 colpi .308 Winchester : canna 610 mm, 5+1 colpi

: canna 610 mm, 5+1 colpi 6,5 Creedmoor : canna 610 mm, 5+1 colpi

: canna 610 mm, 5+1 colpi 6mm Creedmoor : canna 610 mm, 5+1 colpi

: canna 610 mm, 5+1 colpi 6,5 PRC : canna 660 mm, 3+1 colpi

: canna 660 mm, 3+1 colpi .300 Winchester Magnum: canna 660 mm, 3+1 colpi

CZ 600 Alpha

.223 Remington : canna 610 mm, 5+1 colpi

: canna 610 mm, 5+1 colpi 7,62×39 : canna 457 mm, 5+1 colpi

: canna 457 mm, 5+1 colpi .308 Winchester : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi 6,5 Creedmoor : canna 559 mm, 5+1 colpi

: canna 559 mm, 5+1 colpi 6mm Creedmoor : canna 559 mm, 5+1 colpi

: canna 559 mm, 5+1 colpi 6,5 PRC : canna 610 mm, 3+1 colpi

: canna 610 mm, 3+1 colpi .30-06 Springfield : 508 mm, 5+1 colpi

: 508 mm, 5+1 colpi 8×57 JS : 508 mm, 5+1 colpi

: 508 mm, 5+1 colpi .300 Winchester Magnum: 610 mm, 3+1 colpi

CZ 600 Lux

.223 Remington : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi .308 Winchester : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi .30-06 Springfield : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi 8×57 JS : canna 50 mm, 5+1 colpi

: canna 50 mm, 5+1 colpi .300 Winchester Magnum: canna 610 mm, 3+1 colpi

CZ 600 Ergo

.223 Remington : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi .308 Winchester : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi 6,5 Creedmoor : canna 559 mm, 5+1 colpi

: canna 559 mm, 5+1 colpi .30-06 Springfield : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi 8×57 JS : canna 508 mm, 5+1 colpi

: canna 508 mm, 5+1 colpi .300 Winchester Magnum: 610 mm, 3+1 colpi

CZ 600 Trail

.223 Remington : canna 412 mm, 10+1 colpi

: canna 412 mm, 10+1 colpi 7,62×39: 412 mm, 10+1 colpi

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti del numero di dicembre, in edicola.