Due nuovi calibri per la Rossi Brawler

Oltre che in .45 long Colt / .410, la pistola monocolpo Rossi Brawler è ora disponibile anche in .300 Blackout e 5,56×45 mm Nato.

Anche a distanza di quasi due anni è impossibile essersi dimenticati del video di lancio, quello col cowboy che sparava al serpente: ora la pistola monocolpo Brawler torna a prendersi la scena, perché l’americana Rossi ha deciso di produrla in altri due calibri, che s’aggiungono al .45 long Colt / .410 già disponibile.

Nel catalogo entrano il .300 Blackout e il 5,56×45 mm Nato, differenti per il passo di rigatura, rispettivamente 1:8” e 1:7”, e uguali per tutto il resto: la Rossi non ha infatti toccato né la lunghezza della canna, 9” (229 millimetri; è in lega d’acciaio, con finitura nera; nero è anche il fusto, in polimero, con l’impugnatura gommata), né il funzionamento, hammer fired in azione singola break-action, né la sicura cross-bolt.

Lunga 356 millimetri cui corrisponde un peso di 1.375 grammi, nei due nuovi calibri la Brawler (si completa con mire metalliche e una slitta optic ready) costa poco più di 300 euro.

