Due soluzioni in più per customizzare il revolver Taurus 942: ecco due nuovi tamburi da otto colpi in .22 Lr e .22 Wmr.

Otto colpi sia in .22 Lr, come nell’originale, sia in .22 Wmr: da qualche giorno sono disponibili sul mercato due tamburi per customizzare il revolver Taurus 942. Si chiamano T8-22 Lr Speed Loader e T8-22 Mag Speed Loader, sono realizzati in alluminio billet e sono facilmente installabili; circa 22 dollari il prezzo sul mercato internazionale.

Scopri le notizie di armi e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.