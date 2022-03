Validità del porto d’armi e stato d’emergenza: si torna alla normalità

Finisce lo stato d’emergenza sanitaria: la validità del porto d’armi prorogato non andrà oltre il 29 giugno 2022.

La validità del porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, i due estremi dello stato d’emergenza per la pandemia di covid-19, non andrà oltre il 29 giugno 2022. Approvando il decreto che definisce l’iter per chiudere il lungo biennio segnato da misure restrittive spesso dolorose, il governo ha ufficializzato che lo stato d’emergenza non sarà prorogato. Pertanto i titoli di polizia in proroga saranno validi ancora per novanta giorni dopo il 31 marzo; così è stato deciso all’inizio della pandemia, secondo un principio ribadito in una serie di circolari del ministero dell’Interno,

Il suggerimento è sempre il solito, chi non l’ha ancora fatto è bene che si muova già da adesso; è infatti fondamentale evitare di trovarsi bloccati in un imbuto che inevitabilmente rallenterà il disbrigo delle pratiche.

