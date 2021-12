Durata del porto d’armi e stato d’emergenza: la nuova situazione

La proroga dello stato d’emergenza impatta sulla durata del porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

È una regola ormai mandata a memoria: la proroga dello stato d’emergenza amplia la durata del porto d’armi in scadenza dal 31 gennaio 2020. A inizio anno il Viminale aveva chiarito come interpretare la norma in vigore introducendo il concetto di termine d’efficacia mobile: le licenze saranno valide fino al novantesimo giorno dalla fine dello stato d’emergenza, senza bisogno di ulteriori interventi.

E dunque la nuova scadenza slitta al 29 giugno 2022, novanta giorni esatti dal 31 marzo che dovrebbe portare con sé la fine dello stato d’emergenza per motivi sanitari. Staremo a vedere se sarà così o se si andrà oltre per l’ennesima volta; in ogni caso conviene muoversi per tempo, per non rimanere incastrati nell’inevitabile imbuto d’inizio estate.

