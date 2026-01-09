È in edicola l’Annuario Armi 2026

Oltre che nello shop online di Newpaper19 l’Annuario Armi 2026 è disponibile in edicola e nei punti vendita fisici.

Dopo l’antipasto offerto nello shop online di Newpaper19, dove l’acquisto continua a restare possibile e rapidissimo, l’Annuario Armi 2026 arriva in edicola e nei punti vendita fisici di tutta Italia: dunque non ci sono più scuse per non aggiornare la collezione (si tratta dell’edizione numero ventidue: 248 pagine, 15 euro) con l’ultima uscita.

In ognuna delle otto categorie canoniche (pistole semiautomatiche, revolver, fucili a canna liscia, carabine, pistole e carabine ad aria compressa, pistole e fucili ad avancarica) si possono consultare i nomi, i calibri, le lunghezze di canna e soprattutto i prezzi di tutti i modelli disponibili in Italia, oltre 5.000; inquadrando il qr code stampato su ogni pagina ci si collega all’intero database online, nel quale la distinzione sulla base delle specifiche tecniche fa salire a 25.000 il numero delle voci consultabili.

Non è l’unica opportunità in più offerta dal digitale: su annuarioarmi.it abbiamo, infatti, iniziato a caricare i pdf e i video dei test effettuati dagli esperti e dai tecnici dalle nostre testate; di questi contenuti si potrà fruire gratis fino al 31 maggio, dal 1° giugno in abbonamento.

