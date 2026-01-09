Nel 2027 ancora più spazio per Enforce Tac

Nell’edizione 2027 (2-4 marzo) Enforce Tac, la principale fiera europea di sicurezza e di difesa, si svilupperà per 73.000 metri quadri.

Nel 2023 la superficie espositiva s’estendeva per 22.000 metri quadri, più che raddoppiati nel giro di due anni (nel 2025 furono 47.000) e quasi triplicati in tre, visto che l’edizione 2026 (23-25 febbraio) si svilupperà su oltre 60.000: nel 2027 (appuntamento da martedì 2 a giovedì 4 marzo) Enforce Tac, la fiera che Norimberga dedica alla sicurezza e alla difesa riservandola a esponenti delle forze armate e ad agenzie e organizzazioni di law enforcement, s’allargherà ancora.

Gli otto padiglioni, infatti, consentiranno d’occupare addirittura 73.000 metri quadri, così che presso i propri stand gli espositori potranno presentare anche attrezzature di grandi dimensioni.

Inoltre gli organizzatori stanno lavorando a una nuova disposizione dei padiglioni, che organizzati per temi renderanno più facile orientarsi e ai visitatori consentiranno di avere sotto gli occhi la panoramica dell’intero quartiere fieristico.

«Enforce Tac è molto più di una semplice fiera» commenta la direttrice Jasmin Rutka, aggiungendo che «grazie all’aggiunta di nuove aree espositive, al programma modificato e alla struttura dei padiglioni stiamo creando le condizioni per la crescita e l’ulteriore sviluppo, partendo dal punto in cui sicurezza, tecnologie e partnership strategiche s’incontrano». L’edizione 2027 «si concentrerà sulle sfide della politica e della sicurezza europee, e rafforzerà il dialogo tra utenti, industria, comunità di ricerca e istituzioni».