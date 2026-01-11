Quanti background check richiesti in America nel 2025?

Nel corso del 2025 i background check richiesti in America ammontano a poco più di 26 milioni.

Altro che trenta milioni, il dato finale si ferma di poco sopra i ventisei: il bollettino Fbi di fine 2025 conferma che continua a calare il numero dei background check – il controllo dei precedenti per l’acquisto di un’arma – richiesti in America.

Il totale dell’ultimo anno è pari a 26.123.215, il 7,03% in meno del 2024 (poco più di 28 milioni); la contrazione s’accentua se si considerano 2023 (quasi trenta milioni, -12,5%) e 2022 (quasi trentuno milioni e mezzo, -17%), ed è impressionante in confronto al biennio 2020-2021, quando ci si fermò a cavallo tra i 38 e i 39 milioni,

In tre mesi (giugno, agosto, settembre) le richieste sono rimaste inferiori ai due milioni; solo a gennaio s’è registrato un incremento rispetto al 2024.

