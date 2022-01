Ecco come entrare a Eos ’22

Validità e acquisto dei biglietti, porta d’ingresso al quartiere fieristico: come entrare a Eos ’22, la fiera di armi e di caccia in programma a Verona?

Sono cambiare le date, non la sede, l’articolazione né tantomeno la gestione della biglietteria: e dunque è facile sapere come entrare a Eos ’22, la fiera di armi e di caccia in programma al quartiere fieristico di Verona dal 30 aprile al 2 maggio. La porta d’accesso è la Re Teodorico, adiacente ai padiglioni 9, 10, 11 e 12.

E non c’è da stare a rimuginare troppo neppure sui titoli d’ingresso: resteranno infatti validi quelli già emessi prima dello slittamento (venerdì per venerdì; sabato per sabato; domenica per domenica). La biglietteria online è aperta e lo sarà fino alla vigilia della fiera; il biglietto ridotto web costa 14,35 euro, 10,90 il ridotto gruppi (minimo quindici persone).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.