Munizioni Fiocchi ferme in Senegal: la situazione

La diplomazia è al lavoro per sbloccare il carico di munizioni Fiocchi ferme in Senegal; nel frattempo l’azienda ribadisce la regolarità dell’operazione.

Per sbloccare le munizioni Fiocchi ferme in Senegal, al porto di Dakar, sono state allertate sia le autorità nazionali sia la diplomazia; in attesa che la situazione si risolva Fiocchi ribadisce la regolarità dell’operazione commerciale, preventivamente autorizzata dalle autorità italiane.

Il carico è diretto in Repubblica Domenicana; Fiocchi “ha commissionato il trasporto diretto a destino con previsione di scalo tecnico in Spagna e non ha ricevuto notifica preventiva dell’esigenza dello scalo a Dakar, di cui a oggi ignora ancora le motivazioni”. Comprensibili dunque le proteste per “un danno reputazionale ed economico ingente”.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.