Ecco come provare le armi Smith & Wesson

Sabato 11 settembre sarà possibile provare le armi Smith & Wesson al Pisana Shooting Club; l’Armeria Roma ha infatti organizzato lo Smith & Wesson Open Day.

Alla fine della prossima settimana chi capita o gravita in zona Roma avrà modo di provare sette armi Smith & Wesson. In collaborazione con Pisana Shooting Club che ospiterà l’evento, sabato 11 settembre (ore 10-17) l’Armeria Roma organizza infatti lo Smith & Wesson Open Day; sarà possibile provare carabine, revolver e pistole semiautomatiche. Per partecipare è necessario il porto d’armi, non però la prenotazione. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Armeria Roma all’indirizzo e-mail info@armeriaroma.com.

Peraltro per Smith & Wesson è stata un’estate ricca di novità. Nel giro di due mesi sono stati infatti presentati l’M&P 12 Bullpup, la versione accorciata del revolver Model 19 Carry Comp, la pistola da collezione M&P M2.0 OR Spec Series e la carabina tattica M&P 15T II.

Smith & Wesson Open Day: le armi disponibili

Revolver

Model 617 – K-22 Masterpiece 6” .22 LR Inox

Pistole semiautomatiche

M&P22 Compact 3,6″ .22 LR

SD9 4” 9x21mm

M&P45 M2.0 4,6” .45ACP Brunita

M&P9 M2.0 4,25” 9×21 Brunita

Carabine

M&P 15 Sport II 16” .223 Rem

M&P 15-22 Sport 16,5” .22 LR

